Covid: Frediani (M5s), Regione intervenga in Rsa Chiomonte

Oltre la metà degli ospiti della Rsa Fondazione Fransousa di Chiomonte, in Valle di Susa, risulta positivo al Coronavirus. Si tratta di 36 ospiti su 68. Lo ha comunicato la direttrice della Rsa in una lettera inviata a fine novembre al Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale malattie ed emergenze infettive (Dirmei) e dell'Unità di Crisi Regionale per L'Emergenza Covid. A renderlo noto è la consigliera regionale M5s valsusina Francesca Frediani, che chiede alla Regione di "intervenire immediatamente per dare adeguato supporto alla struttura". "Continuo a ricevere le segnalazioni disperate dei famigliari degli ospiti della Rsa che non ricevono informazioni sulle condizioni di salute dei propri cari - sostiene l'esponente pentastellata -. Una situazione ancora più grave se si considera che lo stesso Dirmei sollecita il Csi alla presa in carico 'delle ripetute segnalazioni in merito all'accesso alla piattaforma Covid-19' da parte della struttura. Infatti, come si evince dalle informazioni in possesso dello stesso Dirmei, i referenti della struttura di Chiomonte non avevano ancora ricevuto le credenziali per l'accesso alla piattaforma Covid-19".