EMERGENZA SANITARIA

A gennaio i primi vaccini

Pronto il piano della Regione Piemonte per il siero anti Covid. Si parte da personale sanitario e Rsa. Nella fase uno previste oltre 131mila dosi. Cirio: "Già trasmessi ad Arcuri i dettagli del nostro programma"

“Abbiamo già presentato il piano per la fase uno per vaccinare tutto il personale sanitario e tutti gli ospiti delle Rsa e delle Ra, cioè delle residenze per anziani del Piemonte. Questa consegna è prevista per l’ultima settimana di gennaio”. Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, intervenendo su RaiNews, a proposito del vaccino contro il Covid. “Abbiamo già trasferito al commissario Arcuri tutti i dettagli per quanto riguarda non solo lo stoccaggio del vaccino – ha aggiunto – ma anche per la distribuzione presso tutte le strutture ospedaliere del Piemonte e le oltre 700 strutture residenziali per anziani presenti sul territorio”. “Siamo già determinati sulla base due – ha detto ancora Cirio – che è quella che amplia il raggio agli altri soggetti, per la quale entra in campo ancor piu' direttamente la competenza regionale. Abbiamo già indicato al commissario Arcuri modalità e chi fa che cosa, in modo molto puntuale, perché noi crediamo che il rispetto della tempistica nella vaccinazione delle persone possa essere un elemento fondamentale per scongiurare la fase 3 dell'epidemia”.

Nella prima fase il Piemonte avrà a disposizione 131.430 dosi che potranno coprire una platea di oltre 65mila persone, tenendo conto che ogni vaccinato dovrà sottoporsi a un richiamo.