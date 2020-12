Fondazione Crt, 3,9 milioni euro per 235 progetti territorio

Ammontano a 3,9 milioni di euro i contributi assegnati dalla Fondazione Crt nella seconda sessione 2020 e permetteranno di realizzare 235 progetti. "Sostenere capillarmente le istituzioni e le associazioni non profit, che costituiscono la 'trama' produttiva, sociale e culturale delle comunità, significa rafforzare la resilienza del territorio in un periodo eccezionalmente complesso come questo", dichiara il presidente della Fondazione CRT, Giovanni Quaglia. Salgono così a 571 le iniziative sostenute dalla Fondazione, con uno stanziamento complessivo di circa 8 milioni di euro. Per l'area Welfare e Territorio, in particolare, sono stati deliberati 104 contributi per 1,3 milioni di euro; per l'area Ricerca e Istruzione sono stati approvati 103 contributi per oltre 2,3 milioni di euro: circa 1,1 milioni di euro agli enti del territorio e 1,2 milioni di euro ai progetti degli Atenei; nel campo dell'Arte e Cultura, infine, Fondazione Crt ha assegnato 28 contributi per complessivi 280 mila euro a sostegno, in particolare, di festival cinematografici e culturali, iniziative di audience engagement, archivi digitali. "Phygital experience, sostenibilità sociale e ambientale, nuove generazioni: sono gli elementi al centro delle iniziative sostenute da Fondazione Crt, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con le esigenze del nuovo mondo post Covid", afferma il segretario generale della Fondazione Crt, Massimo Lapucci.