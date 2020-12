Covid: in 15 intenti a consumare, carabinieri chiudono bar

Due arrestati, due denunciati e un locale chiuso per violazione della normativa anti Covid. E' l'esito dei controlli dei carabinieri nelle ultime ore nel Torinese. A Torino, i militari del Nucleo Radiomobile hanno arrestato, in via Melchiorre Gioia, un 43enne italiano per tentato furto aggravato, mentre stava rovistando all'interno di una auto in sosta. Denunciato un uomo che tentava di rubare dei generi alimentari in un supermercato e un altro uomo perché trovato in possesso di un manganello telescopico. Chiuso per 5 giorni un bar all'interno del quale erano intente a consumare circa 15 persone, in violazione della normativa anti Covid. A Trofarello, nell'hinterland torinese, i carabinieri della Compagnia di Moncalieri hanno invece arrestato un pensionato di 62 anni per maltrattamenti in famiglia. I militari lo hanno bloccato nella propria abitazione dopo che aveva picchiato prima la moglie, una donna di 54 anni, che è stata costretta a ricorrere alle cure mediche, e successivamente il figlio, studente 22enne. Il ragazzo è stato vittima della violenza del padre per aver chiamato i soccorsi.