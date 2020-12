VERSO IL 2021

Consultazioni "moderate" sul sindaco

Portas convoca i due principali sfidanti del centrosinistra, Lo Russo e Salizzoni: "Spieghino cosa pensano di fare per Torino". Incontri previsti dopo le festività natalizie e aperti anche alle altre forze della coalizione

La mail partirà domani: destinatari i due principali candidati a sindaco di Torino del centrosinistra, Stefano Lo Russo e Mauro Salizzoni. Così i Moderati iniziano le loro consultazioni, mentre la coalizione resta divisa tra chi sostiene il capogruppo dem e chi il chirurgo mago dei trapianti, vicepresidente di Palazzo Lascaris. Con il primo c’è la maggioranza del gruppo consiliare in Sala Rossa e l’ala riformista del Pd capitanata dal senatore Mauro Laus e dal fassiniano Raffaele Gallo, mentre Salizzoni è sostenuto dagli ex Ds e dall’ala sinistra del centrosinistra, a partire da Liberi e Uguali di Marco Grimaldi.

Secondo Giacomo Portas, leader dei Moderati, si tratta di due “ottimi profili” che ora però “devono spiegare qual è la loro idea di Torino”. Gli incontri verranno fissati dopo il 7 gennaio, si terranno nella sede dei Moderati, in presenza, con il rispetto del distanziamento e saranno aperti anche alle altre forze del centrosinistra che vorranno partecipare. È quanto ha spiegato lo stesso Portas questo pomeriggio al segretario del Pd di Torino Mimmo Carretta in un faccia a faccia per fare il punto della situazione. Il deputato ha ribadito che a suo parere il nome migliore per vincere le elezioni sarebbe quello di Sergio Chiamparino ma che, vista la sua indisponibilità, è disposto a valutare le altre candidature emerse in questi giorni. Oltre a lui, parteciperanno agli incontri anche il capogruppo in Regione Piemonte e a Palazzo Civico Silvio Magliano e la coordinatrice di Torino e presidente della VI Circoscrizione Carlotta Salerno. Successivamente verranno invitati anche gli altri candidati in pectore, da Enzo Lavolta a Gianna Pentenero, da Igor Boni a Luca Jahier.