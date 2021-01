Covid: controlli ad Asti, multati titolari di due locali

In tre giorni ad Asti 210 persone sono state controllate e 115 veicoli sottoposti a verifica. E' il bilancio dell'attività della questura di Asti con le altre forze dell'ordine con previsto dal dispositivo di prevenzione e contrasto dei reati sul territorio comunale. In campo anche pattuglie anti covid, il 22, 24 e 31 dicembre c'è stato l'apporto del Reparto Prevenzione Crimine di Torino. I titolari di due locali sono stati sanzionati per inosservanza delle norme di contenimento imposte per l'emergenza sanitaria da Covid-19. I controlli proseguiranno anche in questo fine settimana e all'Epifania.