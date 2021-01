Molinari e il Pirellone

Dicono che… Riccardo Molinari non sia affatto disinteressato ai travagli della giunta regionale lombarda. Sebbene nella vicenda non abbia alcun titolo per intervenire e, men che meno, si sogni di interferire sulle decisioni del Capitano, il quasi certo trasferimento di Guido Guidesi dalla Camera al Pirellone pare lo abbia messo di buon umore. Il deputato di Codogno, infatti, pupillo di Giancarlo Giorgetti, era il principale contendente per il ruolo di capogruppo della Lega a Montecitorio. Ora con l’ingresso gi Guidesi nella squadra di Attilio Fontana, dove probabilmente assumerà le deleghe alle Attività produttive, il più pericoloso pretendente è fuori gioco. E la poltrona è salva.