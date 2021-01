Scuola: Cuneo, continua protesta anti-dad sotto i portici

Anche a Cuneo prosegue la protesta contro la didattica a distanza. Per le superiori piemontesi il rientro in presenza (e solo al 50%) è slittato al 18 gennaio, così oggi, alle 8, davanti all'ingresso del liceo Peano-Pellico, hanno di nuovo protestato con lezioni all'aperto la docente di storia dell'arte Sara Masoero e alcuni studenti degli ultimi due anni. La professoressa aveva già manifestato per 5 settimane tra novembre e dicembre, tutte le mattine, insegnando "a distanza" sotto i portici di corso Giolitti: a lei si erano uniti una dozzina di studenti e una collega di matematica per chiedere il ritorno alla didattica in presenza e "una scuola normale".