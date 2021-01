Incidenti stradali: 38 vittime in provincia Cuneo nel 2020

I morti per incidenti stradali in provincia di Cuneo sono stati 38 nel 2020. L'ultima vittima il 31 dicembre: un pensionato di 82 anni di Alba investito sulle strisce pedonali. La Provincia da oltre 20 anni monitora il dato delle morti su strada e spiega che quello del 2020 "è un bilancio tra i più bassi degli ultimi anni, che ha risentito degli effetti - in questo caso positivi - della pandemia e dei provvedimenti per contenere l'emergenza sanitaria che hanno limitato molto gli spostamenti. Riducendo il numero dei veicoli in circolazione è sceso anche quello degli incidenti stradali, ma il saldo finale avrebbe potuto essere ancora migliore se il mese di agosto 2020 non avesse registrato da solo quasi un terzo dei decessi di tutto l'anno: undici vittime della strada, compresi i cinque ragazzi giovanissimi deceduti nell'incidente a Castelmagno della notte di Ferragosto". Quasi la metà delle vittime (15 su 38) sono anziane o pensionati. Il numero di decessi stradali finora più basso è stato rilevato nel 2016 con 33 morti e anche il trend degli ultimi dieci anni ha confermato un generale calo. Sia nel 2019 che nel 2018 le vittime furono 44, mentre nel 2017 ancora 59.