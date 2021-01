Meteo: cieli in prevalenza nuvolosi per l'intera giornata

A Torino oggi, sabato 9 gennaio, cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di -2°C, lo zero termico si attesterà a 622m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio. Piemonte: tempo stabile ma con maggior nuvolosità di passaggio, in prevalenza alta e stratiforme, via via più compatta sulla Liguria e basso Piemonte. Possibilità di qualche debole fenomeno in tarda sera su Liguria e Alpi marittime, nevoso sino a quote basse. Clima invernale, gelate diffuse in Valpadana e fondovalle alpini. Ventilazione in rinforzo di tramontana sulla Liguria, dove il mare sarà mosso al largo.