Contessa Appendino

Dicono che… a lei l’idea di entrare nel nuovo governo non dispiacerebbe affatto. Certo che dopo essere stata in ballo per guidare da titolare il dicastero dello Sviluppo economico nel Conte 2, la poltrona di sottosegretario allo Sport per Chiara Appendino sarebbe poco più di uno strapuntino di consolazione. Eppure la sindaca grillina di Torino, agli sgoccioli del suo mandato, pare farci più di un pensierino e guarda con attenzione l’evoluzione della crisi. Questa volta, però, le sue ambizioni raccoglierebbero consensi assai meno entusiasti, anche tra i vertici del M5s. “Una sua nomina non ci risolverebbe alcun problema, diverso è il caso della Raggi”, fa notare un esponente pentastellato che segue da vicino le trattative. Insomma, mentre Chiara si è tirata fuori dai giochi rinunciando alla ricandidatura, la promozione della “gemella diversa” aprirebbe nuovi scenari per il Campidoglio.