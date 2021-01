TRAVAGLI DEMOCRATICI

Pd, fronda in segreteria: "Ora un nuovo percorso"

Le primarie online ipotizzate dal Nazareno agitano il fronte di chi vuole sbarrare la strada a Lo Russo. Sei dirigenti provinciali scrivono al numero uno Carretta per chiedere la convocazione "urgente" di una riunione per ridefinire la linea. Insomma, indietro tutta

Le firme in calce sono tutte riconducibili all’area che oggi si trova sul fronte opposto di Stefano Lo Russo. La richiesta al segretario dem di Torino, Mimmo Carretta, è di spiegare chiaramente qual è il percorso con cui intende individuato il candidato sindaco del capoluogo, in base al mandato ottenuto (a maggioranza) dalla direzione di lunedì scorso. Una indicazione che deve avvenire in modo “urgente”. La richiesta arriva da sei componenti della segreteria. Un fronte diviso sulle modalità con cui proseguire, ma unito in questa fase per evitare quello che viene considerato lo “strappo” di Carretta. Si tratta di Vincenzo Camarda (vicino al deputato Stefano Lepri, schierato su Mauro Salizzoni che vedrebbe bene in ticket con Lo Russo), Nadia Conticelli e Daniela Todarello, espressione della sinistra legata alla vicepresidente del Senato Anna Rossomando, anche lei sostenitrice del chirurgo, così come Andrea Stara, sponsor di un altro firmatario, Alberto Saluzzo. Il quinto sottoscrittore è Claudio Cerrato, che sostiene Enzo Lavolta il quale a sua volta chiede primarie online, l’ultima (but not least) è Gianna Pentenero: lei gioca in proprio ed è da tempo “a disposizione”.

I sei sottolineano le divisioni che hanno contraddistinto l’ultima direzione – il documento del segretario è stato approvato con 28 voti favorevoli, 16 astensioni e un contrario – e chiedono a Carretta di “tracciare un nuovo percorso condiviso e trasparente, anche al fine di non alimentare ulteriori e dannose polarizzazioni all’interno del partito”. Un modo per tirare le briglie al numero uno della Federazione di Torino, stoppando eventuali fughe in avanti? Sembra proprio di sì. Per il momento il destinatario della lettera si limita a dire che “nelle prossime ore sarà convocata una segreteria” con lo scopo di aggiornare tutti i componenti sull’esito della riunione che si svolgerà lunedì con i segretari delle altre città al voto e i vertici nazionali del partito in cui sarà illustrato l’applicativo che il Nazareno metterà a disposizione per eventuali primarie online. Per ora non sembra in atto nessuna fuga in avanti.