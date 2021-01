Le riserve di Profumo

Due “riserve della Repubblica” terranno a battesimo il nuovo piano strategico 2021-2024 della Compagnia di San Paolo. Madrina e padrino dell’evento saranno, infatti, l’insigne giurista Marta Cartabia, presidente emerito della Corte Costituzionale, ed Enrico Giovannini, uno dei massimi esperti di statistica economica, ex presidente dell’Istat e ministro del Lavoro nel governo Letta. Entrambi tirati in ballo nei momenti cruciali della vita politica del Paese, saranno loro gli ospiti d’onore, venerdì prossimo, alla giornata intitolata “In Compagnia, dal 1563 per il bene comune. La scelta per il futuro sostenibile“, che nelle intenzioni del presidente Francesco Profumo dovrà delineare le linee guida della fondazione per i prossimi anni.