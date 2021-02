Sicurezza: Asti, al via controlli straordinari territorio

Proseguiranno per tutto febbraio i controlli straordinari del territorio, iniziati questa mattina. Eseguiti con risorse straordinarie dal Reparto Prevenzione Crimine, sono coordinati dalla Questura di Asti. "Si tratta di risorse a dispone dei questori a fronte di progettualità. In questo caso vogliamo intensificare le attività di prevenzione dei reati tramite il confronto costante con le altre forze dell'ordine", spiega il questore Sebastiano Salvo. Due volte la settimana, in alcuni paesi della Provincia scelti attraverso accurata mappatura, si svolgeranno dunque accurati controlli, soprattutto su usura ed estorsioni, reati aumentati con la pandemia. I dati confluiranno in un database a disposizione di tutte le forze dell'ordine.