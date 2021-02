Piazza Statuto

Dicono che… l’ipotesi di una ricandidatura dell’ex sindaco di Beinasco Maurizio Piazza, dopo essere stato il principale responsabile del disarcionamento di colei che gli era succeduta, cioè Antonella Gualchi, abbia fatto andare in fibrillazione il Pd. Nello sconcerto generale c’è stato chi ha accusato la segreteria provinciale di atteggiamento pilatesco, altri hanno paventato la possibilità di un commissariamento del circolo locale, artefice dell’operazione e sul punto di una scissione. Ma quando se n’è discusso in una delle varie chat del Pd pare che i partecipanti si siano arenati su chi, per statuto, possa sciogliere una sezione territoriale: il partito regionale o quello provinciale?