Alessandria: pasti per studenti arrivano da Asti, è polemica

E' polemica, ad Alessandria, per lo spostamento del centro cottura per le mense scolastiche ad Asti. Dopo aver appreso la notizia, confermata dall'assessore comunale Silvia Straneo, il gruppo del Movimento 5 Stelle ha annunciato una interpellanza in cui si chiedono "garanzie sulla qualità del servizio, sulla tutela degli operatori e come mai l'attuale centro cottura risultasse inadeguato nonostante gli ampliamenti". "E' vergognoso - aggiunge il consigliere comunale grillino Francesco Gentiluomo - che una città come Alessandria non abbia un centro cottura e che i pasti dei nostri figli debbano arrivare da Asti". "Cercheremo di capire come si è arrivati a questo fallimento nella gestione del servizio mensa - sottolinea il grillino Michelangelo Serra, consigliere capogruppo M5S -, un servizio molto costoso per i cittadini e spesso oggetto di critiche da parte degli utenti. In caso di incidente sulla A21 tutte le scuole della città resteranno senza pranzo? Ci sembra una follia".