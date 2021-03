Recovery: sindaco Asti propone Giardino verticale, è polemica

Fa discutere, ad Asti, la proposta del sindaco Maurizio Rasero di inserire, tra i progetti da finanziare col Recovery Fund, un "giardino verticale" da posizionare sulla facciata della Provincia di Asti. Ad esprimere perplessità è lo stesso presidente della Provincia, e dell'Upi Piemonte, Paolo Lanfranco. "Mi ha stupito che un'iniziativa che deve coinvolgere l'Ente e la Prefettura non abbia avuto un confronto - dice -. Diciamo che è discutibile nel merito. Si dovrebbe lavorare su proposte serie e condivisibili, magari iniziando dai tanti immobili vuoti. Dagli astigiani mi arrivano diverse istanze. Non voglio tacere". Anche i consiglieri di minoranza, bocciano l'idea: "Non si conosce nemmeno il costo di realizzazione, ma non si è valutata neppure la spesa per la manutenzione ordinaria e che ammonterebbe a circa 300mila euro l'anno. I fondi del Recovery Fund - scrivono compatti - devono servire a creare le condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio e non essere buttati in iniziative estemporanee".