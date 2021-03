TRAVAGLI DEMOCRATICI

La schiacciata di Letta, Berruto nella squadra Pd

Sono quattro i piemontesi nella nuova segreteria del Nazareno, peraltro senza avere la tessera del partito. Con lui entrano anche Rossomando, Borghi e Gribaudo. Fuori Lepri

C’è anche Mauro Berruto nella squadra appena varata da Enrico Letta. L’ex commissario tecnico della Nazionale di volley entra in segreteria come nuovo responsabile dello Sport. Lui è uno dei quattro piemontesi che compongono la formazione del nuovo segretario Pd. Gli altri sono l’ossolano Enrico Borghi (Sicurezza), la cuneese Chiara Gribaudo (Giovani) e Anna Rossomando (Giustizia e Diritti). Designazioni che vanno lette in filigrana per comprendere la nuova mappa del potere dem in Piemonte. Borghi, per esempio, è considerato tra i più antichi sodali di Letta, ma successivamente si era notevolmente avvicinato a Matteo Renzi al punto da essere oggi il coordinatore piemontese di Base Riformista, la corrente che fa capo proprio agli ex renziani rimasti nel Pd dopo lo strappo dell’ex premier e la fondazione di Italia Viva. Gribaudo è considerata uno dei parlamentari in ascesa, protagonista nelle recenti nomine del governo Draghi di una polemica accesa con la segreteria di Nicola Zingaretti per l’assenza di donne nei ruoli chiave dei vari ministeri, fino a rifiutare un eventuale incarico da sottosegretario, a compensazione del maltolto per il gentil sesso. E a proposito di compensazioni non è detto che la nomina di Rossomando non celi in realtà un suo imminente disarcionamento dalla poltrona di vicepresidente del Senato. Insomma, un campanello d’allarme più che una promozione per la rappresentante in Piemonte di quella sinistra capitanata dal ministro Andrea Orlando.

Per quattro piemontesi che entrano, uno invece si è ritrovato la porta sbarrata: si tratta di Stefano Lepri che perde la carica e relative deleghe al Welfare. Gli altri componenti sono Lia Quartapelle (Europa, Affari internazionali e Cooperazione), Antonio Nicita (Istituzioni, Tecnologie e Piano nazionale di riforma e resilienza), Chiara Braga (Transizione ecologica), Cecilia D’Elia (Politiche per la parità), Antonio Misiani (Economia e finanze), Cesare Fumagalli (Sviluppo economico e Terzo settore), Manuela Ghizzoni (Università e ricerca), Filippo Del Corno (Cultura), Susanna Cenni (Agricoltura), Sandra Zampa (Salute), Francesco Boccia (Enti locali), Stefano Vaccari (Organizzazione). Alla vicesegretaria Irene Tinagli è affidata la missione “Italia globale”. Al vicesegretario Peppe Provenzano sono affidate la missione “Prossimità”, le politiche del lavoro e il contrasto alle diseguaglianze. Il segretario promuoverà la costituzione di un Comitato di esperti sulle sfide di Next Generation EU, che sarà coordinato da Antonio Nicita.