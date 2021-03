VERSO IL VOTO

"Ora scurdammoce 'o passato", Appendino rilancia il patto Pd-M5s

La sindaca insiste sull'alleanza giallorossa per le elezioni di Torino: "Entrambi si stanno trasformando e ci sono due nuovi leader che stanno dialogando". E invita a mettere da parte rancori e voglie di rivalsa per "mettersi attorno a un tavolo"

“Arriviamo da anni di forti dibattiti sul territorio, anche di scontri, ma credo sia arrivato il momento di mettere da parte il passato e guardare al futuro". La sindaca di Torino, Chiara Appendino, torna a invitare M5s e Pd a “mettere l'interesse della città al primo posto” e a “confrontarsi sui temi” in vista di una possibile alleanza per le prossime elezioni amministrative. Insomma, scurdammoce ’o passato con tutto il retaggio di rancori e risentimenti. Agli occhi della prima cittadina il quadro politico rispetto a cinque anni fa è profondamente mutato, come testimonia l’incontro di ieri tra Enrico Letta e Giuseppe Conte: “M5s e Pd si stanno trasformando e ci sono due nuovi leader che stanno dialogando”, osserva dagli schermi del Tgr Piemonte.

Per Appendino, in questa versione conciliante ed ecumenica, il punto di partenza sono i programmi: “Abbiamo una piattaforma, con temi come l’ambiente, l’innovazione, i diritti, il lavoro, i giovani su cui auspico un confronto – sottolinea –. È quello su cui dobbiamo lavorare e credo che aprirsi sia la strada giusta, per cui mi sono mossa in questo senso e spero ci si possa sedere attorno a un tavolo”.