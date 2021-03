EDITORIA

Hub editoriale punta su Oreggia

L'ex direttore di Tuttosport e LaPresse approda alla multiservizi dell'editoria. "Esco dalla mia comfort zone e mi rimetto in gioco". Avrà il compito di gestire comunicazione e relazioni esterne

Dallo sport alla multiservizi dell’editoria. Vittorio Oreggia lascia LaPresse e approda al Gruppo Hub Editoriale, dove assume l’incarico di capo della comunicazione e delle relazioni esterne. Torinese, classe 1962, Oreggia è cronista di razza, per 32 anni a Tuttosport fino a diventarne direttore, prima di cedere alle lusinghe di Marco Durante, fondatore e presidente dell’agenzia di stampa subalpina. All'inizio come braccio destro di Antonio Di Rosa, poi come numero uno.

“Nel 2020 siamo passati da 50 a 78 dipendenti, con le acquisizioni delle nuove società abbiamo raggiunto 116 unità distribuite in 6 sedi operative. La qualità delle persone che lavorano in Hub ha consentito una crescita costante, anche nello scorso complicatissimo anno, superiore al 40% – afferma Andrea Poli, amministratore delegato del gruppo Hub –. L’ingresso di Oreggia è figlio di una strategia che impone un nuovo cambio di passo nell’ambito della comunicazione e dello sviluppo di nuovi progetti editoriali”.

“Sono pronto a lanciarmi in una nuova, esaltante sfida – dice Oreggia –. Uscire dalla propria comfort zone e rimettersi in gioco è sempre stata la stella polare della mia traiettoria professionale. So che c’è tanto da fare per armonizzare le diverse anime di un’azienda che negli ultimi anni non ha mai arrestato la sua crescita e proprio questo rappresenta uno stimolo ulteriore per fare bene. Metterò la mia esperienza a disposizione dell’azienda e del team di lavoro che mi aiuterà in questa mission”.