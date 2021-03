Vaccini: sindaco Asti, al lavoro per individuare nuovo hub

Sarà individuato nelle prossime ore, ad Asti, la location del nuovo centro vaccinale. "Stiamo cercando di definirlo con le altre istituzioni. La vaccinazione è la cosa più importante, abbiamo mostrato all'Asl tutti i nostri edifici, possono chiederci qualunque cosa", dice un una diretta su Facebook il sindaco, Maurizio Rasero, che annuncia: "C'è tutto un mondo che vuole aiutare e in tanti hanno offerto un posto. La Banca di Asti ha messo a disposizione un capannone. Non ci resta che aspettare le munizioni". Nell'Astigiano ieri si è registrata una crescita importante di positivi, 131 nuovi casi. "Un dato così brutto - dice Rasero - non capitava dal 9 gennaio", mentre i malati Covid ricoverati in ospedale sono cento, dieci dei quali in terapia intensiva; nessuno è in attesa di ricovero al pronto soccorso.