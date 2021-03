Vaccini: nuovo hub Asti

Sorgerà in via Guerra, in un edificio messo a disposizione dalla Banca d'Asti, il nuovo centro vaccinale di Asti. "Sarà il più grande in città", annuncia il sindaco, Maurizio Rasero. C'è già il via libera dell'Asl, che intende sospendere le vaccinazioni in ospedale tranne che per le persone più fragili. L'Asl aveva chiesto alla Provincia la palestra di via Natta, utilizzata da tre scuole superiori. "Ho convocato subito, appena ricevuta la richiesta - spiega il presidente della Provincia, Paolo Lanfranco - un incontro con i dirigenti, ma ci hanno spiegato di avere l'obbligo di fare attività fisica, chiedendo di trovare, se possibile altri spazi. In tre giorni abbiamo risposto all'Asl con le perplessità dei dirigenti scolastici. Avevo dato però al direttore sanitario, Mauro Occhi, la disponibilità di qualunque altro spazio".