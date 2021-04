Tav: Telt partecipa ad Anno Europeo delle ferrovie

Il 2021 è Anno Europeo delle ferrovie, inaugurato ufficialmente dalla Commissione Europea. Anche Telt, promotore pubblico incaricato della realizzazione della sezione transfrontaliera della linea Torino-Lione, supporta l'iniziativa con un video che mostra i due territori, Piemonte e Auvergne-Rhone-Alpes, coinvolti nella nuova infrastruttura che costituisce l'anello centrale del Corridoio Mediterraneo, uno dei nove assi della rete europea TEN-T. L'Anno Europeo delle ferrovie sarà celebrato con un treno speciale, il Connecting Europe Express, che, da settembre, promuoverà nelle principali capitali del continente i vantaggi del trasporto ferroviario per i passeggeri, le merci e l'ambiente. "Il Connecting Europe Express - ha spiegato Adina Vălean, Commissaria UE per i Trasporti - sarà un reale e tangibile esempio del potere di unire della ferrovia. In ognuna delle quasi 40 fermate gli eventi riuniranno non solo gli operatori del settore ferroviario, ma anche le organizzazioni della società civile, le autorità locali e regionali e il pubblico in generale, per discutere i vantaggi della ferrovia, così come ciò che deve ancora essere fatto in modo che la ferrovia possa diventare l'opzione numero uno per i passeggeri e le imprese". Sarà l'occasione di sottolineare il ruolo centrale delle linee ferroviarie nella politica della rete di trasporto transeuropea dell'UE (TEN-T) che collegherà il continente attraverso 17.500 Km di binari, connettendo porti, aeroporti, interporti e grandi centri urbani. "Mentre il Connecting Europe Express esplora la rete TEN-T - ha aggiunto Adina Valean - metteremo ovviamente in evidenza il ruolo della TEN-T nel collegare l'Europa e nel collegare i modi di trasporto. Il nostro obiettivo chiave è di completare la rete TENT-T entro il 2030. Questo significa costruire nuove linee e sezioni, modernizzare quelle esistenti, colmare i collegamenti mancanti ed eliminare i colli di bottiglia". In questo quadro si inserisce la Torino-Lione che con il tunnel di base lungo 57,5 km in costruzione sotto le Alpi tra Italia e Francia.