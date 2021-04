Provincia Asti migliora viabilità, numerosi cantieri aperti

Asfaltature e bitumature sulle strade della provincia di Asti. Con la bella stagione sono numerosi i cantieri aperti, da San Damiano a Moncalvo, Grazzano Badoglio, Montemagno e Castagnole Monferrato. Senso unico alternato, tra frazione San Giulio e le provinciali 12 e 19, per un intervento di bitumature da 650mila euro. "E' un intervento importante - commenta Andrea Gamba, consigliere della Provincia di Asti e sindaco di San Martino Alfieri - da collocarsi in un insieme più ampio di opere che il territorio aspettava da anni. Vuole essere il primo di una serie che stiamo portando avanti - viste le risorse che stanno arrivando - e vedranno impegnati nei prossimi anni gli uffici provinciali per completare la rete di stabilizzazioni e asfaltature in tutta la provincia, facendo riferimento in modo particolare ai Comuni che sono nella zona dell'ex Colline Alfieri". Per Paolo Lanfranco, presidente della Provincia di Asti, si tratta del "ritorno alla luce dopo la legge Delrio. Con la bella stagione, spiega, dal mese di marzo, abbiamo iniziato la pianificazione degli interventi di manutenzione della rete viaria partendo da fossi e banchine, essenziali per la prevenzione del rischio idrogeologico. La viabilità provinciale comprende 222 strade per circa 1.300 chilometri: è importante ricordare questi numeri per sottolineare la complessità nella gestione di una rete così capillare".