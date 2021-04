SPORT & POLITICA

Dopo le Finals arriva la Davis, adesso Torino si dà al tennis

A novembre la kermesse per nazioni che assegna la prestigiosa insalatiera. La cornice è sempre quella del PalaAlpitour. Appendino: "Importanti ricadute in termini economici e di riqualificazione urbana"

Torino sarà una delle sedi delle Davis Cup by Rakuten Finals 2021 in calendario dal 25 novembre al 5 dicembre di quest’anno. Lo hanno annunciato oggi la Federazione internazionale e Kosmos Tennis. Il capoluogo piemontese e la città austriaca di Innsbruck sono state selezionate insieme a Madrid. Ogni città sarà sede di due dei sei gironi da tre squadre, con Madrid che ospiterà due quarti di finale e Innsbruck e Torino un quarto di finale ciascuna. La capitale spagnola ospiterà anche le semifinali e la finale.

“Credo di poter affermare che mai, prima d’ora, un Paese abbia occupato un posto così rilevante nel calendario del Grande Tennis come quello che ricoprirà l'Italia a novembre. Prima le Next Gen ATP Finals a Milano, poi le Nitto ATP Finals e la Coppa Davis a Torino: un trittico di super eventi grazie al quale per un mese intero avremo addosso gli occhi di tutto il mondo”, commenta soddisfatto il presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi.

Così come per le Finals, anche la Coppa Davis si giocherà al PalaAlpitour, dal 25 al 29 novembre. Torino ospiterà due gironi, compreso naturalmente quello in cui è inserita l’Italia con Usa e Colombia (gruppo E). Nell’altro girone (D) sono inserite Croazia, Austria e Ungheria. I vincitori dei due raggruppamenti si sfideranno nei quarti di finale sempre a Torino. Insomma, passerà dal capoluogo piemontese la strada che porta alla prestigiosa insalatiera.

Per la sindaca Chiara Appendino, che è anche vicepresidente della FederTennis italiana “la Coppa Davis è un’ulteriore occasione per fare di Torino il palcoscenico del tennis internazionale”. La prima cittadina scommette sulle “importanti ricadute in termini economici e di riqualificazione urbana” e assicura: “Anche questa volta, Torino sarà un punto di riferimento per lo sport mondiale”.