Diritti umani: Cirio, noi sempre attenti a queste tematiche

"La Regione Piemonte da me guidata ha posto e porrà sempre una attenzione particolare" alle problematiche sulla difesa dei diritti umani "anche perché come uomo di cultura liberale ho la convinzione che se sicuramente la giustizia sociale deve essere una preoccupazione prioritaria, questa non si possa mai realmente ottenere e godere, senza la precondizione assoluta della libertà e del loro rispetto integrale". E' quanto ha detto il governatore Alberto Cirio in un messaggio inviato a una conferenza online su "I diritti umani violati nel mondo" promossa dall'Associazione Marco Pannella di Torino. "Occuparsi dei diritti umani oggi in un momento così complicato per tutto il pianeta - ha osservato Cirio - è particolarmente meritorio. Infatti in frangenti come quelli che stiamo vivendo, non solo la causa dei diritti umani rischia di essere accantonata nella mente delle persone, ma i regimi autoritari e dittatoriali sanno cinicamente bene che queste sono le situazioni ideali per reprimere, arrestare, censurare, eliminare in vari modi le opinioni non allineate col regime dominante, specie quando pongono istanze genuine di libertà e giustizia".