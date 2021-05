Sanità: Azienda Zero, al via iter in Commissione

Oggi in Commissione Sanità c'è stata la discussione generale sulla proposta di legge del capogruppo leghista Alberto Preioni per la nascita dell'Azienda Zero, annunciata a inizio anno dall'assessore Luigi Icardi come l'azienda sanitaria che avrà "la funzione di accentrare la gestione dei servizi sanitari con l'intento di efficientare l'organizzazione e realizzare economie di scala". L'Azienda, ha spiegato oggi Icardi in Commissione, "funzionerà da braccio operativo della Regione, con il compito di monitorare e correggere in itinere l'attività delle aziende sanitarie". Gli esponenti delle opposizioni hanno espresso una serie di perplessità per una proposta, "che arriva in un momento in cui la priorità continua a essere la gestione dell'emergenza", e "in assenza di un nuovo piano socio-sanitario". "L'obiettivo - ha sostenuto Preioni - è avere un dipartimento efficiente e strutturato che rimarrà sotto l'assessorato alla Salute. Vogliamo che questa proposta diventi una legge di tutti, senza bandiere politiche, e per questo c'è ampia disponibilità al confronto nel merito all'interno di un gruppo di lavoro". Nelle prossime settimane dunque il dibattito proseguirà all'interno del gruppo di lavoro.