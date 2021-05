Museo del Palio riapre ad Asti con nuovo allestimento

Riapre domani ad Asti, con la mostra "Il Palio in strada. Bandiere e colori nei giorni della festa", il Museo del Palio. Il nuovo allestimento, che racconta l'imbandieramento in città negli anni, sarà visitabile a ingresso libero fino al 31 ottobre. "Fin dalla ripresa del 1967 i Rioni, i Borghi e i Comuni hanno addobbato in modo originale le vie e le piazze dei propri territori con cartelloni, striscioni, bandiere, a sottolineare il grande momento di festa che è il nostro Palio", spiega il Museo. La mostra prevede, nella prima sala, un percorso tra le bandiere, arricchito dalle fotografie della città imbandierata dall'inizio degli anni Settanta fino ai giorni nostri, e i bozzetti, le mascherine e le prove di colore. Le bandiere sono corredate da alcune note che spiegano filologicamente i colori e i simboli utilizzati nella decorazione. Nella seconda sala, l'esposizione prosegue con il racconto dell'imbandieramento utilizzato nei vari decenni in Asti lungo alcuni tratti di Corso Alfieri, piazza Alfieri e piazza San Secondo. L'allestimento è curato con l'aiuto dei volontari del Museo, e la disponibilità dei Rioni, Borghi e Comuni del Palio di Asti.