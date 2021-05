Carissimi nemici

Dicono che… si siano incontrati per caso e probabilmente non sono andati oltre qualche battuta di circostanza. Ma certo non è passato inosservato, ieri, quel cordiale colloquio tra la sindaca Chiara Appendino e il suo principale oppositore in Sala Rossa, Stefano Lo Russo, in corsa alle primarie del centrosinistra. Le baruffe della Sala Rossa sono solo un'eco lontano nel gran vociare del Gran Balon, tra occasioni e carabattole. La prima cittadina a passeggio con la famiglia, che presto si allargherà a un nuovo arrivo, l'alfiere del Pd impegnato in un incontro con i commercianti; il rendez-vous è avvenuto nei pressi della storica trattoria Valenza, proprio mentre l’assessore al Commercio Alberto Sacco si faceva lustrare le scarpe da un novello sciuscià.