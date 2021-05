Meteo: giornata perturbata con piogge e rovesci

A Torino oggi, martedì 11 maggio, giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 25.6 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2498m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: pioggia. Piemonte: una perturbazione atlantica determina una giornata di maltempo al Nord Ovest. Fin dal mattino piogge e rovesci diffusi, più persistenti sui rilievi dell'alto Piemonte e zone adiacenti. Nel pomeriggio-sera anche temporali su pianure piemontesi e localmente sulla Liguria. Temperature in lieve ulteriore calo, clima fresco. Venti moderati dai quadranti meridionali in Liguria, mare mosso o molto mosso.