Ravetto agita Bongioanni

Dicono che… sarà stata pure una sortita estemporanea, ma certamente la disponibilità annunciata da Laura Ravetto a candidarsi a sindaco di Cuneo pare abbia creato qualche mal di pancia nel centrodestra piemontese. “A me piacerebbe fare l’esperienza di sindaco in generale, mi piacerebbe a Milano, come Torino o Cuneo” l’ha buttata lì, quasi en passant, la deputata un tempo del cerchio tragico di Arcore, recentemente convertita al verbo leghista. Il problema è che per la sfida alla successione del primo cittadino Enrico Borgna, il centrodestra della Granda pareva orientato verso altre soluzioni, come per esempio il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Lascaris Paolo Bongioanni. Le urne comunque sono nel 2022 e se si tiene conto che a Torino non è ancora stato ufficializzato il nome di Paolo Damilano, ne deve passare ancora di acqua sotto il viadotto Soleri.