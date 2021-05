LOTTA AL COVID

Tregua Covid anche negli ospedali

Mentre prosegue il trend di riduzione dei contagi, si registra una decisa contrazione della pressione sul sistema sanitario. In settimana gli ospedalizzati totali scenderanno sotto quota mille. I dati del pre-report del Ministero della Salute

Il Covid circola sempre meno in Piemonte. Nella settimana dal 10 al 16 maggio è calata ulteriormente l’incidenza dei nuovi casi e la riduzione (-27%) risulta superiore a quella delle ultime tre settimane precedenti. L’Rt puntuale, sempre significativamente inferiore a 1, che è la soglia oltre la quale scatta la zona Arancione, scende da 0.93 a 0.79. La percentuale di positività dei tamponi si contrae ancora passando dal 5,7 al 4,5 per cento. Si riduce in modo sempre più significativo la pressione sugli ospedali: i tassi di occupazione dei letti di terapia ordinaria sono scesi dal 28 al 19 per cento e in terapia intensiva dal 24 al 22 per cento. Calano, infine, anche i focolai attivi, quelli nuovi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note. Questi sono i dati del pre-report settimanale del Ministero della Salute che confermano come il Piemonte stia progressivamente avvicinandosi a un nuovo cambio di colore, per passare dal giallo al bianco.

In questo momento la regione ha un’incidenza dei contagi da Covid pari a 74 casi ogni 100mila abitanti, con le province di Asti e Alessandria che fanno registrare le migliori performance, rispettivamente a 57 e 59 casi ogni 100mila abitanti, e Torino città che segue 60 casi, sebbene la sua provincia sia ancora a 87. In termini assoluti entro questa settimana il Piemonte scenderà sotto i mille ricoverati nelle terapie ordinarie. Per il governatore Alberto Cirio, tutto questo significa che è necessario “non mollare di un millimetro sulla campagna vaccinale”, ma anche che “dobbiamo aprirci, e aprire le nostre montagne in modo sicuro”.