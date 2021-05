TRAGEDIA

Funivia Stresa-Mottarone, precipita una cabina: 13 morti e 2 feriti gravi

L'incidente è avvenuto sul versante piemontese del Lago Maggiore a circa 100 metri dalla stazione di arrivo, in un tratto boscoso. Nel luglio del 2001 40 turisti rimasero sospesi a causa di un guasto dell'impianto. Il cordoglio della politica, Cirio sul posto con i soccorsi

Sono 13, al momento, le vittime causate dalla caduta di una cabina della funivia Stresa-Mottarone, in Piemonte. Due bambini feriti in modo grave sono stati trasportati a Torino in codice rosso con l’eliambulanza. Sulla cabina piombata al suolo nella mattina di domenica, 23 maggio, viaggiavano almeno 14 persone. L’incidente è avvenuto nella parte più alta. È stata la rottura di uno dei cavi portanti della funivia Stresa-Alpino-Mottarone la causa della tragedia. La fune si è spezzata a circa 100 metri dalla vetta del Mottarone. La cabina è precipitata in un tratto boscoso e impervio della montagna, condizione che non rende facili i soccorsi: sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania, quelli del distaccamento di Gravellona Toce e di Stresa. In azione anche un elicottero dei vigili del fuoco e due del 118.

Il primo bambino arrivato in elicottero all’ospedale infantile regina Margherita di Torino avrebbe cinque anni. La piccola vittima sarebbe arrivata cosciente nel capoluogo, nonostante abbia riportato molteplici traumi, tra cui al cranio, al torace e all’addome. Entrambi gli arti inferiori sarebbero fratturati. Non molto più tardi è arrivata, sempre in elicottero, il secondo bambino: anche le sue condizioni sono critiche. Il piccolo, di cui non si conosce l’età, è stato immediatamente sottoposto a tac.

Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture, ha fatto sapere che il suo ministero ha avviato le procedure per istituire una commissione per accertare le cause dell’accaduto. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, poi, ha espresso “il cordoglio di tutto il governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto ai bimbi rimasti gravemente feriti e ai loro familiari”. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha raggiunto intanto il luogo dell’incidente: “Questa giornata ci distrugge”, ha detto. Anche dalle istituzioni europee, attraverso le parole del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, è arrivato un messaggio di vicinanza alle vittime, augurando “una rapida guarigione ai sopravvissuti”.

L’incidente di oggi non è il primo che si verifica sulla Stresa-Mottarone. Nel luglio del 2001, l’impianto si bloccò improvvisamente: fu necessario l’intervento di numerose squadre di soccorritori per portare in salvo circa 40 turisti rimasti sospesi nelle cabine. Alla fine degli anni Novanta, inoltre, la struttura rimase chiusa per diverso tempo per permettere a tecnici e operai di eseguire complessi lavori di manutenzione.

La funivia del Mottarone era stata inaugurata cinquant’anni fa, nel 1970, e andò a sostituire il trenino a cremagliera che aveva fermato le sue corse sette anni prima. Agli inizi del '900, si saliva invece sul Mottarone o a piedi o a dorso di mulo. Il monte, alto 1492 metri, è considerato uno dei “balconi” più belli d’Italia e forse del mondo. Nel 1954 anche il New York Times premiò quella vista dall’alto inserendo la visione delle Isole e del Lago dal Mottarone tra i dieci panorami più affascinanti del pianeta. Dalle postazioni panoramiche presenti in vetta, si possono infatti ammirare le Alpi svizzere e italiane, le Isole Borromee, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, molti dei laghi prealpini (il Lago Maggiore e il Lago d’Orta, innanzitutto, ma anche il Lago di Mergozzo, quello di Monate, il Lago di Comabbio e il Lago di Varese) e anche una porzione della pianura padana. Fino al 1911 arrivare in cima al Mottarone non era semplice: il monte era accessibile da Stresa – raccontano le guide turistiche – soltanto a piedi, utilizzando le vecchie mulattiere degli alpigiani. Per facilitarne l’accesso e incrementarne sempre più il turismo, nel 1911 venne inaugurata la ferrovia a cremagliera e trazione elettrica: un trenino collegava Stresa alla vetta del Mottarone lungo 6 fermate impiegandoci circa poco più di un’ora. Poi nel 1963 il trenino cessò il suo servizio sostituito con un servizio di bus (della Società Autoservizi Nerini di Verbania Intra), che faceva il percorso solo due volte al giorno, fino ad arrivare al 1970, anno in cui venne invece inaugurata la Funivia Stresa-Mottarone che collegava il lago alla vetta in soli 20 minuti. I lavori, cominciati nel 1967, si conclusero appunto in tre anni. La rinuncia al trenino fu ispirata dalla legge 2 agosto 1952 che prevedeva infatti la trasformazione delle vecchie tramvie in autolinee o funivie. Era in gran parte un gioiello “made in Italy” quella funivia: le opere murarie vennero infatti eseguite dall'Impresa Poscio di Villadossola, su progettazione dell’architetto Mario Cracchi di Baveno. La meccanica portava invece la firma dalla società Piemonte Funivie di Torino (fondata nel 1955), le parti elettriche dalla Marelli. La realizzazione delle funi fu invece affidata alla tedesca W.D.I., la Westfaelische Drahtindustrie GmbH di Hamm.