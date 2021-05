Morto ad Asti l'editore Lorenzo Fornaca

E' morto nella notte all'ospedale Cardinal Massaia di Asti, l'editore astigiano, Lorenzo Fornaca. Aveva 79 anni. "Un altro grande astigiano che ha avuto come ragione di vita l'amore per il suo territorio - è il ricordo del sindaco Maurizio Rasero - gli dobbiamo molto. Grazie alle sue pubblicazioni, il nome di Asti si è diffuso ovunque". Nel 2018 Fornaca fu insignito dell'Ordine di San Secondo, onorificenza che il Comune riconosce a persone che hanno lavorato per il bene della collettività.