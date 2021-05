Vino: Asti, produzione +11,9% quasi 30 mln bottiglie

L'Asti Spumante e il Moscato d'Asti Docg confermano il trend positivo dello scorso anno anche nel primo quadrimestre del 2021, migliorando i risultati ottenuti nello stesso periodo del 2020 e, in seguito a questa incoraggiante crescita della richiesta di mercato, l'assemblea dei produttori dell'Asti e del Moscato Docg ha approvato la proposta di sbloccare parte della produzione vendemmiale 2020 messa a riserva. La produzione complessiva delle due tipologie Asti Spumante e Moscato d'Asti è aumentata del 11,89% rispetto al primo quadrimestre del 2020, arrivando a quasi a 30 milioni di bottiglie. Saranno oggetto dello sblocco poco meno di 40.000 hl di prodotto utili per mantenere in equilibrio il mercato, in risposta alla crescente richiesta e garantendo una giacenza di prodotto adeguata. Il direttore del Consorzio per la Tutela dell'Asti Docg Giacomo Pondini precisa che l'incremento riguarda principalmente il Moscato d'Asti. "Se infatti l'Asti Spumante si mantiene sui 14 milioni, in linea con quanto successo nel primo quadrimestre 2020, il Moscato d'Asti cresce di oltre 3 milioni di bottiglie".