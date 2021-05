VERSO IL VOTO

Faccia a faccia Lo Russo-Damilano

In attesa dell'avvio della campagna elettorale i due aspiranti sindaco di Torino si sono incrociati casualmente al castello del Valentino. Si conoscono appena, a presentarli, tempo fa, fu il patron di Ipercoop Dalle Rive alla Credenza di San Maurizio

Toh, guarda chi c’è. L’incontro è stato fortuito, entrambi forse pensavano di fare un’improvvisata ed eccoli invece faccia a faccia per la prima volta all’inaugurazione della piazzola Ascari al parco del Valentino, dov’era annunciato, tra gli altri, anche il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali (che tuttavia non si è presentata). Stefano Lo Russo e Paolo Damilano, il prof e l’imprenditore, entrambi aspiranti sindaco di Torino: il primo in attesa dell’investitura popolare, l’altro di un’incoronazione dai capi del centrodestra. Qualche frase di circostanza, una stretta di mano. Tra i due non c’è mai stata una consuetudine, anche se prima del Covid, e delle rispettive candidature, ebbero modo di fare conoscenza alla Credenza, il noto ristorante stellato di San Maurizio Canavese. A presentarli fu il presidente di Ipercoop Ernesto Dalle Rive, quel giorno a pranzo assieme a Lo Russo, mentre Damilano era attovagliato con l’allora numero due di Confindustria Licia Mattioli.