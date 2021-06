Vaccini: Cirio, organizzeremo altri momenti per i giovani

"Grazie ragazzi per il vostro senso di responsabilità": il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, utilizza i social per rivolgersi ai mille giovani tra i 18 e i 28 anni che la scorsa notte sono stati vaccinati all'hub di Reale Mutua a Torino. "Grazie a Reale Group, Asl Città di Torino e Cdc per averci aiutato in questa iniziativa - aggiunge il governatore -. Continueremo ad organizzare giornate dedicate a voi".