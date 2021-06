POLVERE DI (5) STELLE

Appendino in campo con Conte: "Pronta a dare il mio contributo"

Mentre entrano nel vivo i giochi per il prossimo candidato sindaco di Torino, Chiara già pensa al dopo e non smentisce le voci di un suo coinvolgimento nel nuovo corso del M5s: "Se ci saranno le condizioni io ci sarò". Testa a testa con Castelli?

Piena fiducia in Giuseppe Conte e un’assicurazione: “Se ci saranno le possibilità e le condizioni non farò mancare il mio contributo”. A confermare (o quantomeno a non smentire) le voci che circolano da settimane sull’ingresso di Chiara Appendino nella segreteria del nuovo partito che sta per nascere dalle ceneri del vecchio Movimento 5 stelle, è la stessa sindaca di Torino. Molti danno per scontato un suo coinvolgimento nel nuovo corso, lei – al solito – resta prudente. C’è chi addirittura la vede come possibile numero due. Sarà così? Chissà.

La prima cittadina risponde alle domande dei giornalisti a margine dell’inaugurazione delle nuove aule del Politecnico di Torino, una delle più prestigiose fucine della città, dove i talenti sbocciano e i rettori talvolta spiccano il volo verso nuovi e ancor più blasonati incarichi. Lei ci ha provato fino all’ultimo a convincere l’attuale numero uno Guido Saracco a candidarsi a sindaco, l’unico forse che poteva incarnare quella proposta civica in grado di mettere d’accordo Pd e M5s, ma senza successo. E ora è con un pizzico di malinconia per quel che sarebbe potuto essere che Appendino già pensa al suo personale futuro dentro la nuova cosa contiana.

“Se ci saranno la possibilità e le condizioni non farò mancare il mio contributo, come tantissimi attivisti e chi ha fatto parte del Movimento in questi anni. A oggi non c’è niente” dice Appendino. “I se e i ma non li commento mai – prosegue – io mi sento parte di questa comunità, del Movimento. Vediamo il nuovo progetto, se sarà credibile, come penso, darò il mio contributo. In questo momento il Movimento ha bisogno di ripartire”. E lei è pronta a inserire le chiavi, al punto che c’è chi prospetta un testa a testa con l’amica e sodale Laura Castelli (attuale viceministro dell’Economia) per entrare nella squadra dell’ex premier.

Riguardo alle note vicende legate al braccio di ferro legale con Davide Casaleggio, dice: “È stato un momento difficile per tutti, sono contenta che si sia trovata la soluzione. Guardiamo avanti, ho piena fiducia in Conte e nel suo progetto, sono contenta che lo possa presentare presto. In questi giorni è molto impegnato anche sulla parte che riguarda il ridisegno, e io dico per fortuna perché da mesi aspettavamo questo momento, non abbiamo avuto ancora una risposta definitiva ma ci stiamo lavorando. Speriamo di poter chiudere a breve la scelta del candidato sindaco o sindaca”.