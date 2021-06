Recovery: Asti, il primo intervento sarà una grande palestra

Una grande palestra, nell'area del Cavallino Rosso di Asti, sarà il primo intervento realizzato con i fondi del Recovery Fund. Si chiamerà Palaprovincia, dato che parte da un immobile di proprietà della Provincia di Asti, e sarà principalmente in utilizzo alle scuole, dal momento che in città sono ben quattro gli edifici di scuola superiore a essere completamente privi di palestra. "I fondi li abbiamo già ottenuti - spiega il presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco - e questo fa sì che i tempi di realizzazione siano abbastanza brevi. Per la prima volta creiamo nuove costruzioni e non ci limitiamo solo all' adeguamento di vecchie strutture". Attualmente l'immobile ospita il centro polifunzionale della protezione civile, ma è anche sede di alcune associazioni di volontariato e del banco alimentare, che sono alla ricerca di spazi più adeguati. La prima fase di intervento, per cui si hanno già i fondi, comporta un investimento di 3 milioni e mezzo di euro, per un progetto in fase di avvio che terminerà nel 2025. Con l'arrivo di nuovi fondi si realizzeranno aule scolastiche da utilizzare a rotazione durante gli interventi alle scuole. Quello progettato sarà un edificio completamente ecosostenibile, con il minimo impatto ambientale e sui costi di gestione, alto oltre 10 metri e fruibile alle persone diversamente abili. Avrà due campi da gioco, garage, spogliatoi, ma anche un pronto soccorso e un bar di oltre 150 mq.