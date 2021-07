Sor Patacca

– Lo vuoi un sondaggio?

– Certo!

– Però mi fai un’intervista?

– Dipende da cosa hai da dire…

– Mi serve per parlare della mia lista e lanciare messaggi agli altri partiti. Soprattutto ai miei alleati, sai io sono leale e fedele ma devono capire che se mi fanno arrabbiare sono pronto a passare dall’altra parte.

– Capisco, mi sembra però la solita manfrina, identica a ogni vigilia di elezioni. Poi, scusa ma da chi è stato commissionato il sondaggio?

– Non posso rivelarlo, diciamo che potresti scrivere che si tratta di un importante gruppo finanziario milanese

– Beh, in verità sarebbe buona cosa, al di là degli obblighi deontologici, rendere nota l’identità del committente. E, ovviamente, dell’istituto che ha realizzato l’indagine…

– Eh, sai io con questi ci lavoro… Quante paranoie che ti fai, gli altri non fanno mica tutte ’ste storie

– Sarà, ma a queste condizioni il sondaggio non mi interessa, soprattutto perché è poco credibile

– Fai come credi, però l’intervista me la fai?

– Click