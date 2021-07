Risorgimento di Lo Russo

Dicono che… alla fine sia riuscito a far breccia pure tra i comu. Alla serata in ricordo di Carlo Foppa al Circolo Risorgimento di via Poggio, per anni quartier generale dello storico dirigente del Pci e delle cooperative rosse, ex assessore comunale nelle giunte Novelli, scomparso lo scorso novembre, Stefano Lo Russo pare sia riuscito a vincere le iniziali diffidenze. Anzi, a detta di Andrea Giorgis che l’ha scortato nel giro tra i tavoli degli oltre cento commensali, “come una sposa”, alla fine anche i più trinariciuti sarebbero stati conquistati alla causa “Comune”.