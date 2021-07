Asti-Cuneo: Bellanova, serve accelerare su tutti i cantieri

"Si è creato un gap tra la domanda e offerta assolutamente da colmare. Soprattutto nel trasporto su ferro. Dobbiamo accelerare anche con lo sblocco dell'Asti-Cuneo. Nei trasporti c'è stato un approccio troppo settoriale". Lo sostiene la viceministra a Trasporti e Infrastrutture, Teresa Bellanova, presente ad Asti ad un convegno organizzato dai referenti locali di Italia Viva. "I conflitti interni alle forze politiche non devono incidere su questo cambio di passo. Oggi il futuro di questo Paese è nelle nostre mani. La polemica deve stare a casa. Dobbiamo lavorare per sbloccare i cantieri, abbiamo fatto una battaglia enorme e quindi creato nuova occupazione. Il Pnrr è stato fatto perché c'è emergenza ambientale, sociale, occupazionale". "Tutto il sistema produttivo deve collaborare, sulle strade e sulle ferrovie da completare dobbiamo mettere mezzi che hanno portato ricchezza sui territori - aggiunge -. Come ha detto il presidente Mattarella, questo è il tempo dei costruttori. Si parla di sostenibilità ambientale e ne siamo tutti convinti, ma se in quello che facciamo non mettiamo come punto la sostenibilità economica, sono solo chiacchiere".