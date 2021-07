DIRITTI & ROVESCI

Violenze al carcere di Torino, in 25 verso il processo

Tra i reati contestati la tortura. Indagati anche Domenico Minervini e Giovanni Battista Alberotanza, all’epoca dei fatti direttore dell'istituto di pena e comandante degli agenti

La procura di Torino ha chiesto 25 rinvii a giudizio in un procedimento che riguarda episodi di violenza commessi da agenti di polizia penitenziaria ai danni di detenuti nel carcere torinese delle Vallette. Per alcuni casi è contestato il reato di tortura. Fra gli indagati ci sono Domenico Minervini, all’epoca dei fatti direttore del carcere, accusato di aver ignorato le segnalazioni ricevute, lasciando che gli agenti continuassero nelle loro pratiche, e Giovanni Battista Alberotanza, al quale sono stati contestati comportamenti riconducibili, secondo gli inquirenti, a nascondere o a minimizzare la portata degli episodi. I detenuti elencati come persone offese dalla procura sono undici, oltre all’associazione Antigone e l’associazione per la Lotta contro le malattie mentali. Il luogo in cui questi episodi sarebbero stati perpetrati, infatti, è il Padiglione C del Lorusso e Cutugno, quello in cui sono reclusi principalmente i responsabili di reati sessuali ma anche persone con problemi psichici.

Dagli insulti alle violenze fisiche, gli episodi finiti nelle carte del pm Francesco Pelosi risalgono al 2017 e si sono protratti fino al 2019 quando è partita l’indagine. “Adesso andiamo a divertirci” diceva al telefono con la sua fidanzata un agente, ora indagato, prima di una delle missioni punitive nei confronti dei detenuti. Non si parla di casi isolati ma vere e proprie prassi consolidate di fronte alle quali, almeno stando agli inquirenti, chi avrebbe dovuto porre un freno non l’ha fatto.