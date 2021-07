Palio Asti, Capitano boccia riammissione fantino Bartoletti

Il capitano del Palio di Asti, Michele Gandolfo, boccia la riammissione anticipata del fantino Jonatan Bartoletti, escluso per 10 anni dal Palio di Asti nel 2013. Il fantino più volte vincitore a Siena, era stato escluso dal Palio di Asti (correva per Santa Maria Nuova) per le responsabilità nella morte, al Canapo, del suo cavallo, Mamuthones. Qualche mese fa però durante un Consiglio del Palio, il sindaco di Asti Maurizio Rasero lo aveva riabilitato, dando così la possibilità di ingaggiarlo, cosa di cui ha subito tentato di approfittare il comune di Montechiaro. Una "azione di forza" per il collegio dei rettori. "Il procedimento previsto dal Regolamento (irrogazione della sanzione, reclamo, decisione di esso) - afferma Gandolfo in una nota - si è tutto quanto consumato nel 2013 e la relativa decisione non può, pertanto, essere assolutamente riconsiderata, annullata, revocata, o messa in discussione. Neppure dal sindaco di Asti, che rappresenta il legale rappresentante dell'Ente che si incarica della organizzazione materiale del Palio, ma che per cio' che concerne il suo Statuto e il suo Regolamento costituisce, pur essendone presidente, uno dei consiglieri del Consiglio del Palio, tenuto a rispettarne, come tutti, le norme da esso collegialmente approvate". Il Capitano aggiunge che non sarà quindi ammessa né l'iscrizione, né in ogni caso la partecipazione del fantino Jonatan Bartoletti alle prossime tre edizioni della corsa del Palio, avendo egli scontato ad oggi soltanto sette delle dieci edizioni di squalifica, rendendo vana, al momento, la partecipazione di Montechiaro.