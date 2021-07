Carceri: Mellano incontra nuovo garante detenuti Cuneo

Il garante regionale dei detenuti, Bruno Mellano, ha incontrato il nuovo garante dei detenuti di Cuneo, Alberto Valmaggia, la cui nomina "rafforza - sottolinea Mellano - la rete dei garanti". Valmaggia, ex assessore regionale ed ex sindaco, sostituisce Mario Tretola, che si è dimesso perché eletto ad altro incarico. "La nostra Regione - sottolinea Mellano - continua così ad avere una figura di garanzia, dedicata alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, in ciascuna delle 12 città sede di carcere in Piemonte. Valmaggia si troverà a svolgere un compito delicato in una fase non semplice. I garanti sono l'occhio e l'orecchio dell'osservatore esterno che può contribuire a migliorare la realtà dei penitenziari. La consapevolezza condivisa tra i garanti è che la tutela dei detenuti, oltre che essere un precetto costituzionale, sia un interesse concreto del cittadino, di tutti i cittadini consapevoli che il carcere è un servizio pubblico che deve essere efficace ed efficiente, trasparente nei costi e nei risultati". Alla casa circondariale di Cuneo sono attualmente detenute 234 persone, di cui 42 in regime di 41bis. Sono 160 gli agenti, a cui si aggiungono 32 operatori del Gom, gruppo operativo mobile che si occupa soltanto dei detenuti in regime di 41bis.