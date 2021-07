VERSO IL VOTO

Da Appendino a Damilano, ecco i manifesti di Seymandi

Un salto della quaglia annunciato, una candidatura ampiamente attesa. Ora la staffista dell'assessore Unia, per cinque anni elemento chiave nell'amministrazione pentastellata, sceglie il centrodestra con gran scorno dei grillini

Sono comparsi in questi giorni i manifesti elettorali di Cristina Seymandi, una delle figure centrali dell’amministrazione 5 stelle di Chiara Appendino e ora tra i candidati di punta del centrodestra, nella lista civica di Paolo Damilano, Torino Bellissima. Un’onta non da poco per la sindaca e per l’assessore all’Ambiente Alberto Unia che l’ha voluta nel suo staff (dov'è tutt'ora) e poi a capo del Tavolo di progettazione civica per creare un collegamento diretto tra l’amministrazione comunale e i quartieri. Era stato lo Spiffero ad anticipare la sua scelta in una delle prime uscite con l'imprenditore, quando i partiti ancora non lo avevano incoronato ma lei già aveva puntato su di lui.

Classe 1976, una laurea in Lettere moderne, Seymandi è stata una delle figure centrali dell’amministrazione Appendino, dove ha assunto un potere sempre maggiore grazie anche alla copertura politica di Unia, che l’ha sempre difesa anche di fronte al fuoco amico dei consiglieri Cinquestelle. Il “suo” Tavolo di progettazioni civica è diventato abbastanza in fretta una struttura parallela all’amministrazione, un presidio: in quella sede, cittadini, associazioni e comitati proponevano idee e ottenevano un canale diretto per realizzarle, mentre Palazzo Civico prosciugava i contributi alle Circoscrizioni – tutte guidate dal centrosinistra – rendendo sempre più marginali i presidenti, perennemente sulle barricate. Così il ruolo di cerniera tra via Milano e i quartieri (soprattutto quelli più periferici) è passato in parte dalle Circoscrizioni al Tavolo di progettazione, con il benestare della sindaca.

“Il mio impegno per i cittadini come sempre” si legge sui suoi manifesti, mentre nel Movimento 5 stelle ancora masticano amaro per il tradimento subito da chi sul carro ci è salita per ultima, quando il traguardo era a pochi metri, ed è saltata giù quando ha capito che l’epilogo di questa stagione era prossimo. Seymandi ormai da settimane promuove incontri con Damilano e non è sfuggito il suo like al post dopo l’incontro con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.