Asti: reddito di cittadinanza senza diritto, 29 denunciati

Percepivano il reddito di cittadinanza ma in realtà non ne avevano bisogno. Così è scattata la denuncia da parte della Guardia di Finanza di Asti nei confronti di 29 persone. La casistica era larga. Da chi aveva finto di essere in Italia quando in realtà era in zone extracomunitarie da oltre dieci anni. Chi ha avuto un incremento del reddito a causa di assunzioni e eredità. E anche due casi di lavoratori in nero. Il caso più rilevante è quello di un uomo che aveva comprato un'arredamento con 30 mila euro in contanti, un'operazione decisamente sospetta per chi percepisce il reddito di cittadinanza in quanto si trova nella soglia di poverà.