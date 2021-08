Asti: arriva Diagrammi Nord contro caporalato

Da questa mattina è operativo anche nell'Astigiano il progetto Diagrammi nord (Diritti in Agricoltura attraverso approcci Multistakeholder e Multidisciplinari per l'Integrazione e il Lavoro giusto), contro lo sfruttamento lavorativo e del caporalato. L'iniziativa è approvata dal Ministero del Lavoro e quello dell'Interno con diverse collaborazioni ed è portata avanti dalla Flai Cgil che, attraverso l'utilizzo di un camper attrezzato, nelle piazze e nei filari delle vigne dell'astigiano e nelle zone confinanti del cuneese sensibilizzerà i lavoratori contro il caporalato. Nella prima fase i Comuni interessati saranno: Asti, Canelli, Costigliole, Castagnole Lanze, Cossano Belbo, Neive, Isola d'Asti, Santo Stefano Belbo. "Il progetto - spiega Luca Quagliotti, segretario Cgil di Asti - è mirato sui migranti in agricoltura e sull'emersione del lavoro nero. Al momento, soprattutto a Canelli siamo in ritardo con l'accoglienza degli stagionali, magari migliorerà a giorni con l'apertura della Caritas il 31 agosto. Vogliamo andare nelle vigne ma anche dove vanno a dormire i migranti per intercettarli". Il camper porterà anche generi di conforto, acqua fresca, cappelli e, soprattutto, contatti. Denis Vayr, segretario generale regionale della Flai Piemonte ha spiegato che il "caporalato è un sistema che a volte nasce spontaneo dove non ci sono regole o sono complicate". Per Teresa Bovino, coordinatrice del progetto Diagramma Nord "il fenomeno è molto esteso e manca attenzione alla sicurezza". Oltre al camper saranno attive consulenze agli sportelli di Asti, Nizza e Canelli dalle 17 alle 19.