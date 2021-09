INFRASTRUTTURE

Terzo Valico a metà dell'opera

Attivata oggi una nuova tratta in territorio piemontese. Sarà utilizzata per il collegamento con l'interporto di Rivalta Scrivia. La viceministra Bellanova sul caso del fermo di alcuni cantieri avverte: "Non sono ammissibili ritardi. Completamento entro il 2024"

Con l’attivazione, avvenuta oggi, del nuovo tratto di linea ferroviaria in territorio piemontese i lavori del Terzo Valico hanno raggiunto un avanzamento pari a circa il 55%. La possibilità di utilizzare i nuovi binari consente inoltre che far tornare operativa la tratta Novi Ligure-Pozzolo Formigaro-Rivalta Scrivia. Con la realizzazione di complessivi 8 chilometri di nuovi binari di linea e di stazione, da oggi, è nuovamente possibile l’accesso allo scalo merci di Rivalta Scrivia da Novi Ligure, utilizzando il tracciato del futuro Terzo Valico dei Giovi. Sono stati inoltre realizzati e attivati sistemi informatici di ultima generazione per la gestione e controllo della circolazione ferroviaria nelle stazioni di Novi Ligure e Rivalta Scrivia in sostituzione dei precedenti apparati con una una vera e propria cabina di regia che, grazie alle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, governa in modo più efficace ed efficiente la circolazione ferroviaria, soprattutto in caso di criticità, garantendo una maggiore flessibilità nell’uso dei binari.

L’opera attivata oggi rappresenta un importante passo in avanti del gande progetto realizzato dal General Contractor guidato da Webuild per conto di Rete Ferroviaria Italiana, con il supporto della società di ingegneria Italferr (Gruppo FS Italiane), sotto l’egida del commissario straordinario di Governo, Calogero Mauceri. Si tratta di importanti interventi hanno interessato anche il potenziamento infrastrutturale dello scalo merci di Rivalta con la realizzazione di due nuovi binari lunghi 750 metri e dei nuovi innesti dei binari all’interporto. Questa apertura garantirà, all’interporto di Rivalta Scrivia, un’occasione per accrescere l’intera competitività del Paese e le potenzialità logistiche del territorio, oltre a costituire un ulteriore passo avanti verso la mobilità sostenibile che l’Italia sta perseguendo con sempre maggiore determinazione, anche attraverso le risorse del Pnrr.

Il completamento di questa fase e la riapertura del collegamento ferroviario lato Pozzolo permette, inoltre, di avviare i lavori di realizzazione della tratta Rivalta Scrivia-Tortona a doppio binario che rappresenta la futura sede della tratta Av/Ac del Terzo Valico dei Giovi e il completamento del Piano regolatore della stazione di Rivalta. L’apertura di questa tratta arriva appena un giorno dopo le dichiarazioni del viceministro Teresa Bellanova che era intervenuta sulla vicenda della messa in cassa integrazione per 13 settimane di circa 300 addetti da parte del consorzio Ctg guidato dalla Pizzarotti. ''Ritengo che le condizioni per il riavvio dei cantieri'' del Terzo Valico ''ci siano tutte, considerando anche il confronto in atto tra il general contractor e il Ctg”.

Bellanova aveva inoltre avvertito che “non è consentibile alcun ritardo rispetto ai tempi di consegna dell'opera annunciati per la fine del 2024 e così dovrà essere. Il che è ovviamente responsabilità di tutti gli attori coinvolti, del general contractor come degli affidatari dei lavori 'utti elementi e considerazioni che – aveva aggiunto – non dubito, sono anche al centro del confronto in atto in queste ore tra Cociv e Ctg e che saranno ben presenti, ritengo, anche in quello con Rfi”.