Pnrr: Provincia Cuneo crea struttura per candidature a fondi

Quattro incontri a Cuneo, Mondovì, Alba e Saluzzo, da lunedì 6 settembre, con i sindaci e gli amministratori della provincia e discutere su come accedere ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Li ha organizzati la Provincia che vuole aiutare i 247 municipi del territorio a ottenere e gestire i finanziamenti del Recovery fund che arriveranno nei prossimi anni da Unione Europea, Governo e Regione. "Il complicato momento che stiamo vivendo - dice il presidente della Provincia di Cuneo, Federico Borgna - ha prodotto anche il più grande pacchetto mai finanziato dall'Unione Europea per riparare i danni economici e sociali causati dall'emergenza sanitaria. Servirà a gettare le basi per economie e società più sostenibili, resilienti e preparate alla transizione ecologica e digitale". La Provincia metterà a disposizione una nuova struttura denominata Servizio Europa Interventi Strategici (Seis): un esempio di gestione associata per candidarsi ai fondi, monitorarne la realizzazione e la successiva rendicontazione. Vi lavoreranno alcuni giovani specializzati in ingegneria gestionale su progetti innovativi (mobilità, ambiente, sostenibilità, smart city) per portare a casa fondi europei anche sui bandi Next Generation Eu, Recovery Fund e Next Generation Piemonte.